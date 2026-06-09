◆カーリング日本選手権第３日（６月９日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、昨年２位の北海道銀行に５―１５で敗れて連勝が「２」でストップした。８日にリザーブに回った吉村紗也香がスキップでカムバック。５―８で迎えた第８エンド。相手の仁平美来が最終投でダブルテイクで石をはじき出すとハウス内には北海道銀行の石が大量７