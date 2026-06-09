◆米大リーグブルージェイズ２―５フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「４番・三塁」でフル出場したが、４打数無安打２三振に終わり、連続試合安打は「６」、連続試合出塁も「１４」でストップした。６月７試合目で初の無安打で、打率は２割３分１厘となった。相手先発は今季メジャー左腕史上最長の５０回２