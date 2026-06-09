ダイハツ・ムーヴ RS｜DAIHATSU MOVE RS ムーヴでいちばん大きな変化 夜が深くなると、街は音を落とす。光は点になり、景色は輪郭だけを残す。──このクルマを見たとき、ちょっと格好いいことを言ってみたくなった。少しラフで、でも少し強そうな服装をして、新型「ムーヴ RS」のドアを開ける。ムーヴは、1995年に初代が登場して以来、軽ハイトワゴンというジャンルをつくってきたクルマだ。6代目が姿