本格的な夏に向け、岐阜県郡上市で羊の毛刈りが行われました。 【写真を見る】夏に向けて羊の毛刈り ｢だいぶ涼しそうになった｣ 来場者は刈られた毛の感触確かめる 6月の毎週末に｢ひるがの高原 牧歌の里｣で 岐阜･郡上市 「ひるがの高原 牧歌の里」は、飼育する羊の暑さ対策と健康管理のため、毎年この時期に毛刈りを行っています。 この日は飼育員が専用のバリカンを使って5歳のメスの羊の毛を刈り、15分ほどで涼しげな姿に。訪