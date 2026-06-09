8日にフィリピン付近で発生した地震の影響で、津波注意報が出された三重県鳥羽市。解除から一夜明け、カキの養殖業者は作業を再開しました。 【写真を見る】津波注意報 解除から一夜明けカキの養殖業者が作業再開 ｢何もなくてよかった」去年7月にはカムチャツカ半島で起きた地震による津波被害 三重・鳥羽市浦村町 三重県鳥羽市浦村町のカキの養殖場では、生育を促すためにいかだを移動させる「漁場移動」の作業に追われていま