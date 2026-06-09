５日、河南省商丘市夏邑県会亭鎮で、小麦を収穫するコンバイン。（商丘＝新華社配信／王高超）【新華社北京6月9日】中国農業農村部によると、5日午後5時時点で、全国の小麦の収穫面積は約1230万ヘクタールとなり、総作付面積の半分を超えた。５日、河南省焦作市温県黄河街道灘王庄村で、小麦を収穫するコンバイン。（焦作＝新華社配信／黄福興）５日、江蘇省連雲港市贛楡区窅庄鎮で、小麦を収穫するコンバイン。（連