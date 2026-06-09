人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が7日、自身のXを更新。ゲーム『FINAL FANTASY VII』の人気キャラ・ティファの新衣装イラストを公開すると、ネット上で話題になっている。【画像】むちむち！大川ぶくぶ先生が描いた『FF7』ティファの新衣装イラスト先日、ゲーム『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズの新作となる完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が、2027年春に発売される