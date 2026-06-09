日本初上陸！日本初の直営店！上海・香港・台北、ロサンゼルスなど22都市で複数のブランドを170店舗以上展開し、数々の受賞歴を誇るシンガポール最大規模のレストランチェーン「Paradise Dynasty 京都四条店」では、他店の小籠包レシートを提示すると、に「オリジナル小籠包」が”無料”でもらえる「食べ比べ小籠包」企画が開催中！ 小籠包は注文を受けてから包む 小籠包は、注文を受けてから、一つひと