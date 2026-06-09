コンラッド大阪では、2026年5月29日(金)～9月13日(日)の期間、金･土･日･祝限定で｢Craft Your FREAK SHAKES｣ワールドヒット･スイーツビュッフェが開催中です。世界のSNSで人気の14カ国のスイーツ、DIYコーナーではオーストラリア発祥の｢フリークシェイク｣を自由にデコレーションできる体験もあります。取材してきたので紹介します。 映えるワールドスイーツ