6月9日は語呂合わせで“ロックの日”です。新潟駅南口では学生ボランティアなどが自転車の施錠を呼びかけました。「盗難被害増えているのでぜひお気をつけください！」9日朝、新潟駅の南口では警察などのほか、39人の学生ボランティアが駐輪場の利用者に施錠を呼びかけ、二重ロック用のチェーンなどを配布しました。ことし1月から4月の自転車の盗難は県全体で389件あり、このうち約8割が鍵をかけていませんでした。【新潟中