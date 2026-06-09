9日朝、北秋田市でニワトリが食い荒らされているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。被害があったのは、北秋田市阿仁水無字上岱のニワトリ小屋です。北秋田警察署の調べによりますと、9日午前6時半ごろ、80代の男性が管理する小屋を確認したところ、飼育していたニワトリ5羽が食い荒らされているのを見つけました。付近にはクマのものとみられるフンや足跡が残っていたことから、クマによる食害とみられています