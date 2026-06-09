「日本で1番エンジョイしてる婿の自信ある」。義実家の庭先で豪快に肉を焼き、ビールを飲み、最高の笑顔でBBQを満喫する男性の動画がThreadsに投稿され、「もう実家だね」「良い婿すぎる！」と2.3万件の”いいね”を集めました。【動画】こんな食べっぷり見たら、お義母さん無限に肉と酒出しちゃうよ投稿したのは2児の父であり、50万人以上もの登録者を持つYouTubeチャンネル「筒井チャンネル」を運営している、筒井さん（@tsutsuu