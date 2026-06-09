「検診行ってきた。転がって寝るのと体臭が強いことを相談したけど結果特に異常なしで、ただの転がって寝るくさい鳥だということがわかりました！ よかった」【動画】よっぽど心を許してる？手の上でゴロンと寝転がるキンカチョウそんなコメントとともに投稿された写真には、キンカチョウの「三森（みつもり）」くん（1歳・男の子）が写っています。ふだんは、「みっちゅ」「みっちゃん」という愛称で呼ばることも。窓際の止まり木