トヨタ「アルファード」に追加されたZ PHEVとはトヨタを代表する高級ミニバンとして、多くのユーザーから高い支持を獲得しているモデルが「アルファード」です。2026年6月3日に一部改良が実施され、商品力の強化とともに新たなグレードを設定し発売となりました。今回の改良にともない、PHEVモデルのラインナップに新グレード「Z（PHEV）」が追加設定されましたが、一体どのような仕様なのでしょうか。【画像ギャラリー】超い