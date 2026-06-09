私はミハル（40代）。娘のユキナ（高校1年生）は、カフェでアルバイトをはじめて2週間になります。先ほど、アルバイト先の店長から電話がかかってきたのです。「お子さんに指導をしてほしい」とのこと。「わざわざ自宅に電話してくるなんて、いったい娘はなにをやらかしたんだ！？」と、不安な気持ちで話を聞いてみると……。私が危惧していた通りでした。ユキナは思ったことをなんでも口にする性格なので、今までも友だちや先生と