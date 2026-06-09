6月1日（月）に放送した「マネーのまなび」（ＢＳテレ東 毎週月曜夜10時）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。新NISAをきっかけに資産運用を始めた方にも役立つマネー情報番組。MCをパックンとファイナンシャルプランナー(AFP)の資格を持つ武藤十夢が担当。「日本経済新聞」ベテラン記者の解説を交えて、高配当株投資や株主優