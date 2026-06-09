SBクリエイティブが刊行する『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科』（著：堀田秀吾）が、日本出版販売およびトーハンが発表した2026年上半期ベストセラーで、それぞれ総合1位を獲得した。 【写真】『すごい習慣大百科』著者・堀田秀吾 本書は2025年7月に刊行され、発売後1年足らずで紙・電子累計62万部を突破している書籍。「ダイエ