山形県内では登山などによる山での遭難が相次いでいます。 【写真を見る】山での遭難相次ぐ…おととい月山に入山の男性をけさも捜索未だ手がかりなし鳥海山でも「遭難者らしき人を発見」と通報（山形） 西川町の月山に、おととい入山し行方が分からなくなっている男性について、警察などがけさも捜索を行っていますが、未だ手がかりなどは見つかっていません。 行方がわからなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性