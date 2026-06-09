山形県内有数の観光地・山形市の山寺周辺で、先週からクマの目撃が相次いでいます。きょうもクマが目撃され市や警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】観光地・山寺周辺で先週からクマの目撃相次ぐけさも道路上に出没去年と比べ県内市街地での目撃も増加（山形） 山形市や警察によりますと、きょう午前９時前、山形市山寺地内の道路上でクマ１頭が目撃されました。現場は所部地区の周辺で、近くには木々が生い茂る場