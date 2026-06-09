＜宮里藍 サントリーレディス事前情報◇9日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアー第14戦が11日（木）から開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】フレッシュ100％吉田鈴の高校生時代2週連続優勝がかかる吉田鈴は昨季の年間女王・佐久間朱莉、アマチュアの廣吉優梨菜との注目グループに入った。午後0時30分に1番からティオフを迎える。昨年覇者の〓橋彩華は