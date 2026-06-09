海外メジャー「全米女子オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【連続写真】松山英樹っぽい!?ネリー・コルダは“ネジレ”最強だった今大会でメジャー2連勝を果たしたネリー・コルダ（米国）が250万ドル（約4億円）を獲得。今季通算を538万6790ドル（約8億6300万円）として、2位に大差をつけてランキングトップに立っている。6位タイに入った畑岡奈紗は42万9478ドル（約6880万円）を加算し、45位から17位にジャ