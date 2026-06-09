県町村会は、学校給食の無償化などを求める要望書を平田知事に提出しました。 要望書を提出したのは、長与町や東彼杵町など県内8つの町でつくる県町村会です。 福祉医療費助成の対象拡大や学校給食の無償化など、31の項目を平田知事に求めました。 （県町村会 会長 吉田 長与 町長） 「子育て支援を充実させることは、人口減少に歯止めをかける上で重要な政策の1つである。それに伴う財政負担は非常に大きなも