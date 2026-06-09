スムーズに下ろしたい、OBを出さずに真っすぐ遠くに飛ばしたい、ドライバーとアイアンを両方とも上手く打ちたい…。全米女子OP優勝のネリー・コルダ（米国）のような高いトップの形を作れば、そのすべてが解決する！プロコーチ南秀樹にその方法をじっくり聞いた。【連続写真】高いトップからインに下ろしてドローを打つネリー・コルダのドライバースイング◇◇◇ネリー・コルダは高いトップからシャフトの引っ張り方が上手