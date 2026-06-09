佐世保市の九十九島水族館海きららは、ジャンピングキャッチボールで人気だったハンドウイルカの「ナミ」が7日に死んだと発表しました。 2009年から海きららで飼育されていたメスのハンドウイルカの「ナミ」。 運動神経抜群で、相棒の「ニーハ」と行う日本で2頭しかできない大技「イルカ同士のジャンピングキャッチボール」などで人気を集めました。 去年6月頃に発熱などがあり、一度は回復し