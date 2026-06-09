元モーニング娘。の加護亜依が自身のインスタグラムを更新。「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」と記すと、母子で楽しくラウンドしたことを投稿した。【写真】カートに乗った子供たちをこっそり撮影、加護亜依の母親目線（全4枚）さらにこの日は「娘も今回ゴルフデビューできて とっても楽しんでいました」と加護を喜ばせていた。投稿ではグリーンのボーダー柄ポロシャツに白のミニプリーツスカート姿の加護が、スタイルの良さを