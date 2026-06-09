五島市で国際トライアスロン大会「バラモンキング」が開かれるのを前に、安全祈願祭が行われました。 6月14日に開催される「五島長崎国際トライアスロン大会」＝バラモンキング。 6日には、五島市富江町のスイム会場で安全祈願祭が行われ、関係者10人あまりが大会の安全と成功を祈りました。 （五島トライアスロン協会 古川 八寿男 会長） 「梅雨時期の大会なので、天候に左右されるのかなと思っているが本当に