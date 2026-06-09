電車で最寄りの駅まで行き、ゴルフ場のクラブバスに乗る。運転のストレスがなく利用する人も多い便利なシステムだ。しかし、そんな当たり前がなくなる可能性が浮上していると、四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。【写真】収納力と軽さを両立！ “かゆいところに手が届く”キャディバッグ高校の部活の生徒を乗せたマイクロバス事故のニュースが流れたのはGW中のこと。亡くなった生徒もいて、運転手が悪いの