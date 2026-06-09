8月8日開催の『ONE SAMURAI 2』（EBARA WAVE アリーナおおた）の対戦カードが発表され、フェザー級キックボクシングトーナメントで野杁正明vs.リウ・メンヤン、海人vs.モハメド・シアサラニが決定した。また、安保瑠輝也はライト級に階級を上げることも発表された。【画像】『ONE SAMURAI 2』対戦カード野杁正明vs.リウ・メンヤントーナメントは、「ONE SAMURAI 2」を含む全3大会にわたって開催され、日本を代表する選手と世