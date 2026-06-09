きょう12日（日本時間）に開幕する「FIFAワールドカップ2026」において、サッカー日本代表が出場する全試合を地上波ラジオで実況生中継する文化放送では、本大会および中継をさらに熱く盛り上げるべく、このたび中継番組内で、SUPER EIGHTの村上信五のスペシャル生電話出演が決定した。また、第3戦の解説に元サッカー日本代表・城彰二が決まったほか、各種特別企画を続々展開する。【全身ショット】「本日先生となりました」グレ