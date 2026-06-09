俳優のキム・ジョンヒョン、パク・チョルミンが出演する韓国ドラマ『ボクの友達の卒業式』（全8話）が、10日（正午〜）よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。【場面ショット】ルームメイトとなるキム・ジョンヒョン＆パク・チョルミン同作は、20歳の若者と75歳の男性、世代を超えた2人が織りなす穏やかな友情を描くヒューマンドラマ。キム・ジョンヒョンが演じるのは、バイトと学業を両立しながら疲れを抱える内気な20