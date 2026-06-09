ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00）の6日放送回に「新たな旅サラダファミリー」が登場。レギュラーメンバーの松下奈緒や藤木直人が歓迎した。【写真】「歴史ある番組の一員になれて光栄」新しい旅サラダファミリー冒頭、松下が「下は「今日からですね新たな旅サラダファミリー、ご紹介します」と切り出し、元日向坂46の丹生明里を紹介した。丹生は「まさか、自分が旅サラダファミリーの一