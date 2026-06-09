6月9日の新潟県内は午前を中心に各地で雨となりましたが、次第に天気は回復する見込みです。一方で気温は8日よりも低く、日中の最高気温は各地で20℃前後となる予想です。 気圧の谷や湿った空気の影響で9日朝は広い範囲で雨が降っていた県内。 9日朝の最低気温は妙高市関山で14．3℃など、各地で平年並みの気温となりました。 このあと次第に高気圧に覆われ天気が回復する見込みですが、気温はそれほど上がらない見込みです。