アメリカ・ロサンゼルス市長選の予備選挙で8日、現職の市長と「第2のマムダニ」と呼ばれる民主社会主義者の候補が11月の決選投票へ進むことが確実となりました。ロサンゼルス市長選の予備選挙には現職のカレン・バス市長やインド出身の民主社会主義者、ニティア・ラマン氏、テレビタレントのスペンサー・プラット氏などが立候補していて、今月2日から開票が進んでいます。ラマン氏は住宅価格の高騰やホームレス問題への対策を公約