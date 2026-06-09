◇インターリーグブルージェイズ−フィリーズ（2026年6月8日トロント）ブルージェイズは8日（日本時間9日）、本拠地でのフィリーズ戦に2−5で敗れ連勝は2で止まり、借金は3に逆戻りした。4戦ぶりに「4番・三塁」で先発出場した岡本和真内野手（29）は、4打数無安打、2三振で連続試合安打は6で止まった。だが守備では美技を連発し貢献。本拠地をわかせた。この日の2三振で現在三振数は86。リーグワースト単独2位で、こ