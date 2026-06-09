ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が8日夜、Xを更新。自身の睡眠時間を分単位で公表した。堀江氏は「昨日の睡眠データっす」と記し、スマホ画面に「睡眠時間8時間17分午前0：47〜」などと睡眠時間などが書かれ、「ベッドにいた時間は8時間48分で、睡眠効率は94%でした」との分析や、睡眠スコアについて「84良い1日を元気に過ごすための基礎となる質の高い睡眠がとれました」などと記されている、スマホのスクリーンショ