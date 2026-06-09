俳優の杉浦太陽が8日に自身のアメブロを更新。次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生10カ月を迎えたことを報告し、日々成長している夢空ちゃんの写真を公開した。【映像】家族旅行中の生後7カ月のときの夢空ちゃんこの日、杉浦は「今日で夢空が10カ月になりました」と切り出し、節目の日を迎えたことを報告。「オムツアートも一桁から二桁に」といい、「10」を表現したオムツと一緒に写る満面の笑みの夢空ちゃんの写真を披露した。