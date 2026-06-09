お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。占い師細木数子さんとの思い出を語った。この日のゲストはNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に主演した女優の戸田恵梨香。細木数子さんの波乱に満ちた生涯を描くドラマで、番組には細木さんの娘のかおりさんも登場した。かおりさんが同作のために提供した数子さんの豪華な衣装が話題になると、ネプチューンの