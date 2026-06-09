お笑い芸人で投資家のオモロー山下が自身初の著書「借金１０００万円から億り人じゃない方芸人の大逆転投資術」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を６月２６日に刊行する。山下は人気うどん店「山下本気うどん」の事業で築いた１億円を元手に２０２２年から株式投資を始め、形成した資産はなんと３億円！その実績とトーク力を生かした分かりやすい解説で投資番組に多数出演するなど注目を集めている。そんな山下が投資とオモローな半生を