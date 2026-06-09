“弟の居場所”をつくりたい――。元ＷＢＣ世界ミニマム級王者・重岡優大氏（２９）は２月下旬に熊本市内でカフェ「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅｃｏｆｆｅｅ」をオープン。新たな人生を歩み始めている。右急性硬膜下血腫で開頭手術を受けた元ＩＢＦ世界ミニマム級王者で弟の重岡銀次朗氏（２６）をサポートするため、引退を決めた優大氏は妻・南美さんとともにカフェに込めた思いを語った。――カフェをオープンした今の気持ちは重岡