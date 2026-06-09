AIは人間の仕事を奪う存在なのか、それとも人間の魅力を引き出す存在なのか――。フジテレビのバラエティ番組『AI実験バラエティ シンギュラ』が、第52回放送文化基金賞のエンターテインメント部門で優秀賞を受賞した。AIを“競わせる相手”ではなく“遊び道具”として使い、芸人たちの未知の才能を引き出した点が高く評価された。『AI実験バラエティ シンギュラ』『AI実験バラエティ シンギュラ』は、“AI×テレビ”の可能性を広