バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポン公式キャラクターのグループ名を投票で決めるキャンペーンを実施中だ。参加した人の中から抽選で88人に、オリジナルデザインの「QUOカードPay」888円分をプレゼントする。○ガシャポン公式キャラクター、どんなキャラ?ガシャポン公式キャラクター「ガシャポン公式キャラクター」は、「ガシャポン」のワクワクとドキドキがあふれる「ガシャポンタウン」からやってきたキャラクターたち。ガシ