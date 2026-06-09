【モデルプレス＝2026/06/09】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）より、第6弾先行カットが公開された。【写真】日向坂46四期生、美ボディ輝く姿◆藤嶌果歩、黒ドレス姿披露これまでの先行カットとは一変して、黒いドレスに身を包み“大人かほりん”を披露。マイアミのビーチ沿いに続くネオンストリートにて撮影した1枚となっている。藤嶌は「マイアミに到着して最初の撮影がこの