【モデルプレス＝2026/06/09】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月7日、自身のInstagramを更新。クロップド丈トップス姿を公開した。【写真】23歳乃木坂「小顔も際立ってる」紫陽花の中に佇む美ウエストチラ見せ◆川崎桜、美ウエストのぞくクロップドトップス姿披露川崎は「紫陽花」と添え、青や紫の紫陽花に囲まれたソロショットを投稿。ボリューム感のあるフリルが印象的な白のクロップド丈トップスに黒の