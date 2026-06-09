【モデルプレス＝2026/06/09】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月8日、自身のInstagramを更新。家族から好評だった手料理を公開した。【写真】56歳元おニャン子「暑い夏にピッタリ」3men’sから好評の梅しそ炒め◆渡辺美奈代、手料理公開渡辺は「Minayoごはん 梅しそ炒め 3men’sから大好評でした！」とコメント。ゴマと青じそのかかった鶏肉の梅しそ炒めが黒い器に盛りつけられているものや、刻んだシソ、潰した梅干