【モデルプレス＝2026/06/09】お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔が6月9日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。コンビを脱退することを発表した。【写真】吉本興業俳優部へ異動49歳芸人出演の朗読劇◆松田大輔、コンビを脱退松田は「この度 私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました」と報告。「沢山考えた上で決断致しました」とした上で、「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感