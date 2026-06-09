プロ野球の交流戦は、今シーズンもパ・リーグの球団が上位を占めています。 メ～テレ「ドデスカ！」火曜日にレギュラー出演している野球評論家の矢野燿大さんに、パ・リーグがなぜ交流戦に強いのか、そして地元のドラゴンズがこれから巻き返すために必要な「接戦の制し方」を聞きました。 先週のドラゴンズの成績は1勝5敗。 5日は阿部寿樹選手のサヨナラタイムリーで勝ち