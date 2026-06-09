【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの藤田ニコルが6月8日、自身のInstagramを更新。ベビーカーでの散歩の様子を公開し、話題となっている。【写真】第1子出産の28歳人気モデル「表情がお母さんになってる」メガネ姿で娘のベビーカーデビューショット◆藤田ニコル、ベビーカーデビューの様子公開藤田は「お宮参りの投稿に沢山のコメントありがとうございます」と、6月7日に投稿したお宮参りの反響への感謝をつづり、写真を投稿。「