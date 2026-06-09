若者たちによる凶悪な強盗事件が多発している。なぜ彼らは後先考えず、人生を棒に振ってしまうのか。今年2月、埼玉県狭山市で発生した強盗致傷事件で被害に遭った70代夫妻が恐怖の体験を語る。（前後編の前編）【写真】タバコをふかし、眉を剃って…呆気なく逮捕された17〜25歳容疑者たちの「素顔」暗闇の中で懐中電灯のような灯りが…会社役員のAさん（79）はその日、いつも通り妻と夜9時過ぎに就寝した。年老いてからは2階を