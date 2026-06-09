6月9日はカギを意味する「ロックの日」です。JR佐賀駅前では警察などが施錠の徹底を呼びかけました。 ■野口明日香記者「JR佐賀駅前です。高校生たちが、自転車の施錠に関するチラシを配っています。」JR佐賀駅前の広場では9日朝、警察官や高校生などおよそ40人が、自宅や自転車の施錠の徹底を呼びかけました。 佐賀県警は6月9日の「ロックの日」に合わせ、毎年、啓発活動を行っています。■佐賀北警察署 生活安全課・馬