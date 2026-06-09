きょうは午後もすっきりしない天気が続くでしょう。 【写真を見る】東海地方はすっきりしない天気に 雨が降る所も あすは晴れて日差し強まる 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/9 昼） 正午前の名古屋市内は、厚い雲が広がっています。この時間の気温は21.8℃で、湿度は68％です。 きょうは、午後も曇り空が続く所が多いでしょう。岐阜県を中心に晴れ間も広がりそうですが、三重県南部などでは雨が降る所がありそうです。最高